Кемерово, , 05:36 — REGNUM В Кузбасса накануне вечером, 10 марта, на технологической дороге в районе поворота на д. Титово в Промышленновском районе, на железнодорожном переезде столкнулись автомобиль УАЗ и дрезина. Два человека погибли, ещё один травмирован. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Предварительно установлено, что водитель УАЗа выехал на переезд при запрещающем сигнале светофора, в результате чего совершил столкновение с двигавшейся дрезиной. На момент происшествия в автомобиле находились три человека, двое из них погибли, в том числе водитель, ещё один получил травмы различной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.