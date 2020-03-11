Бразилиа, , 05:35 — REGNUM Число погибших в результате схода оползня в штате Сан-Паулу в Бразилии достигло 44 человек, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местных властей.

В настоящее время 34 человека все еще числятся пропавшими без вести. Отмечается, что в ходе поисковых работ спасатели обнаружили тело своего коллеги, который погиб, пытаясь спасти семью, погребенную под грязью и камнями.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в результате ливней оползни сошли в городах Гуаруджа, Сан-Висенте и Сантос в Бразилии. По первым данным, число погибших достигало десяти человек. Позднее, в ходе спасательных работ, это число возросло до сорока к 8 марта.

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