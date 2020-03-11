Барнаул, , 05:29 — REGNUM Сильная метель, накрывшая Алтайский край, всё ещё влияет на дорожную обстановку в ряде районов. По данным регионального минтранса, по состоянию на утро, 11 марта, закрытыми остаются участки пяти трасс, в том числе, невозможно проехать до Чарышского, Краснодарского, Солонешного.

Вновь в снежном плену оказался Змеиногорск. Помимо этого, ограничение для большегрузов и автобусов действует на участке от с. Усятское Бийского района до с. Верх-Кажа Красногорского района дороги Бийск — Усятское — Соусканиха — Верх-Кажа.

Вместе с тем, за ночь проезд для всех видов транспорта был открыт на трассах Троицкое — Целинное и Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, снегопады в Алтайском крае не прекращаются уже довольно продолжительное время, а нормы выпавших осадков ставят рекорды. Алтайские спасатели переведены в режим повышенной готовности.

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