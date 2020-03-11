Красноярск, , 06:21 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края возобновили поиски пропавших без вести на месте прорыва дамбы золотопромышленного предприятия «Сисим». Об этом сообщается в оперативной сводке КГКУ «Спасатель».

"Выезд на проведение водолазных работ по поиску работников золотого прииска (пропавших 19.10.2019) на акватории р. Сейба Курагинского района», — говорится в сообщении учреждения.

Предполагается, что красноярский отряд будет проводить поиски на месте до 15 марта.

Напомним, трагедия, во время которой в Курагинском районе Красноярского края в результате разрушения каскада дамб технологического водоёма золотодобывающей артели погибли 17 человек, 44 пострадали, а трое до сих пор числятся пропавшими без вести, произошла 29 ноября 2019 года. В ноября поиски пропавших пришлось приостановить из-за морозов.

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