Скопье, , 08:15 — REGNUM 10 ноября Комиссия по инфекционным заболеваниям Северной Македонии постановила ввести карантин на 14 дней во всех детских садах, школах и высших образованиях страны для предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, министерство иностранных дел Северной Македонии порекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Италию, особенно в её северные региона, а гражданам Северной Македонии, находящимся в этой стране, следовать указаниям местных властей и внимательно следить за сообщениями местных СМИ.

На данный момент в Северной Македонии выявлено 7 случаев заражения коронавирусом, ещё 190 человек находятся в домашней изоляции под наблюдением врачей.