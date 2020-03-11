Владивосток, , 05:06 — REGNUM Фонд Росконгресс, занимающийся организацией крупных международных мероприятий, опроверг слухи об отмене ВЭФ-2020 во Владивостоке из-за распространения коронавируса.

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По данным организаторов, подготовка к мероприятию идёт в штатном режиме, пишет ИА PrimaMedia.

Об отмене ВЭФ-2020 заговорили после того, как из-за коронавируса был отменён Петербургский международный экономический форум.

«В целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума в этом году его решили не проводить», — заявил председатель оргкомитета ПМЭФ-2020 Андрей Белоусов.

Эксперты полагают, что за предстоящие до ВЭФ-2020 полгода ситуация с распространением коронавируса будет преодолена, тогда как ПМЭФ должен был состояться через несколько месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за угрозы коронавируса принято решение об отмене Петербургского международного экономического форума, который должен был состояться в июне 2020 года.