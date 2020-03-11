Южно-Сахалинск, , 04:17 — REGNUM Легковой автомобиль загорелся в поселке Смирных в Сахалинской области в ночь на 11 марта, сообщает пресс-служба областного управления МЧС РФ.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Чехова. Пожарные прибыли на место происшествия спустя две минуты, после поступления сигнала о возгорании. К моменту их прибытия легковушка уже горела открытым пламенем. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 3 марта в Оренбурге сгорели три автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

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