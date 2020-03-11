Фучжоу, Китай, , 04:08 — REGNUM Число жертв обрушения здания отеля в провинции Фуцзянь на востоке Китая выросло до 26 человек, сообщает 11 марта агентство Синьхуа.

Всего под завалами здания отеля «Синьцзя» в районе Личэн города Цюаньчжоу по данным на 6:40 по местному времени 11 марта было найдено 69 человек, из них 26 скончались. Всего же на момент обрушения в здании находился 71 человек. Спасатели продолжают поиск еще троих пропавших без вести.

Кроме того, 10 человек, получивших ранения, были выписаны из госпиталей города. Как сообщало ИА REGNUM, строительство здания площадью 7000 кв. метров началось в 2013 году. В отель оно было переоборудовано в 2018 году. Здание неоднократно перестраивалось незаконно.

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