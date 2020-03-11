Владивосток, , 03:16 — REGNUM За минувшие сутки, в течение которых в Приморье шёл снег, произошло 80 дорожно-транспортных происшествий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД.

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Всего в ДТП пострадало 166 автомобилей и два человека получили различные травмы. Наибольшее число аварий произошло в период времени с 18 до 19 часов. В основном это столкновения машин на скользкой дороге.

«50 аварий произошло во Владивостоке, 11 в Уссурийске и 5 в Находке», — сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2020 года рекордное число аварий в один день отмечено во время снегопада, произошедшего 4 марта. В этот день было зафиксировано 160 ДТП.