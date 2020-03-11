Фучжоу, Китай, , 02:27 — REGNUM Еще один человек был спасен из-под завалов обрушившегося здания отеля в провинции Фуцзянь на востоке Китая, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Выживший находился под завалами в течение 69 часов после обрушения здания отеля «Синьцзя» в районе Личэн города Цюаньчжоу. Из-под завалов было извлечено 62 человека, из них 20 человек скончались. Всего же под завалами на момент обрушения находился 71 человек. Спасатели ищут еще девятерых человек.

Напомним, что строительство рухнувшего отеля началось в 2013 году. Его площадь составляла 7000 кв. метров, однако изначально он готовился под другие нужды. Отелем он стал лишь в 2018 году. Здание было возведено незаконно.

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