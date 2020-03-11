Штат Калифорния, США, , 02:00 — REGNUM Власти США задержали гражданина России Кирилла Фирсова в связи с подозрением в хищении персональных данных. Об этом говорится в материалах суда Южного округа Калифорнии.

Прокуратура округа считает, что Фирсов причастен к хищению данных жителей штата Калифорния с целью их дальнейшей продажи для подделки удостоверений личности. Кроме того, он подозревается в администрировании электронной площадки, которая якобы использовалась для незаконной продажи товаров и услуг с 2013 года.

По материалам суда, гражданина России задержали в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке в субботу, 7 марта 2020 года. Прокуратура обратилась в суд с просьбой засекретить материалы дела до 9 марта. Магистратский судья Эллисон Годдард 9 марта постановила рассекретить эти материалы.