Симферополь, , 00:56 — REGNUM При столкновении микроавтобуса Mersedes Sprinter и легкового автомобиля Daewoo Lanos в Крыму вечером 10 марта пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 марта около 22:35 по местному времени на автодороге Джанкой — Симферополь. В столкнувшихся автомобилях Mersedes Sprinter (микроавтобус) и Daewoo Lanos находились 12 человек, в том числе один ребёнок: в легковом автомобиле три человека и девять — в микроавтобусе.

Прибывшим на место ДТП сотрудникам МЧС пришлось вызволять одного человека из повреждённого автомобиля.

Всего травмы разной степени тяжести получили девять человек, которых доставили в ближайшую больницу. Уточняется, что один человек в тяжёлом состоянии помещён в реанимацию.