Астрахань, , 23:51 — REGNUM В Астраханской области за выходные с 6 по 9 марта задержали 64 водителей, находившихся в состоянии опьянения и отказавшихся от освидетельствования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Всего полицейские задержали 31 нетрезвого водителя. Ещё 27 человек отказались от медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав до двух лет и штрафы до 1,7 млн рублей. Шесть человек уже подвергались административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, в отношении них были возбуждены уголовные дела.

Всего за выходные на территории региона автоинспекторы составил 3154 административных протокола за нарушения Правил дорожного движения.