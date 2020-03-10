Москва, , 23:29 — REGNUM Тело неизвестной женщины обнаружено в подъезде жилого дома в Басманном районе Москвы. Об этом сообщает 10 марта агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, труп женщины без внешних признаков насильственной смерти был обнаружен накануне утром на лестничной площадке дома на Чистопрудном бульваре.

«Покойная одета в пуховую куртку, темные штаны, толстовку, шапку и угги», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что тело было доставлено в морг для проведения экспертизы. Следователи в настоящее время устанавливают личность умершей.