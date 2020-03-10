Ижевск, , 23:09 — REGNUM В Удмуртии по сообщению в местных СМИ провели проверку законодательства о теплоснабжении в Специальном доме для одиноких и престарелых в деревне Кестым Балезинского района. Об этом сообщает прокуратура республики.

Котельную и тепловые сети на территории деревни эксплуатирует ООО «Практическая метрология». Установлено, что строительные конструкции тепловой сети не поддерживались в исправном состоянии, крепления трубопровода к опорным конструкциям повреждены, тепловая изоляция сети от котельной до подземного ввода в здание дома престарелых разрушена, подача тепла не обеспечивалась при температуре наружного воздуха в — 10 °C.

В отношении руководителя ООО возбуждено административное дело по ст.9.11 КоАП РФ («Нарушение правил эксплуатации энергопотребляющих установок, тепловых сетей»). Организация приняла меры для устранения нарушений.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января восемь постояльцев дома престарелых отравились едой в подмосковном Реутове и были госпитализированы. Минсоцразвития по региону пояснил, что питание в дом престарелых доставлялось сторонней организацией, собственной столовой в учреждении нет. В случае необходимости будет проведена проверка поставщика.