Ижевск, , 22:56 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который обвиняется в 11 фактах мошенничества. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что мужчина заключал договоры на поставку дверей и ворот с организациями и жителями региона, при этом возможности осуществить договорённости у него не было. По этой схеме он похитил 1,319 млн рублей у организаций, а также около 150 тыс. рублей — у десяти граждан.

С утверждённым обвинительным заключением дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 по 9 марта полицейским Удмуртии поступило 25 сообщений о краже средств с банковских счетов жителей республики. За указанные праздничные дни сумма хищений составила 1,8 млн рублей.