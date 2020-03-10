Гватемала, , 23:27 — REGNUM Российская семья из трёх человек, в том числе пятилетний ребёнок, погибла при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Гватемале. Об этом 10 марта сообщила журналистам пресс-служба посольства РФ в стране.

Авария произошла 8 марта в 17:30 в Департаменте Исабель на 249-м километре автодороги Рута аль Атлантико (Ruta al Atlаntico). Легковой автомобиль Hyundai столкнулся с большегрузным транспортом. По предварительным данным, лобовое столкновение произошло на сложном участке дороги в неблагоприятных погодных условиях.

В результате аварии на месте погибли трое граждан России, в том числе пятилетний ребёнок. Российское диппредставительство провело проверку, в результате которой гибель семьи из России подтвердили представители местных властей, а также знакомые и близкие погибших.

В настоящее время представители компании Pronico, сотрудником которой был погибший мужчина, а также органы прокуратуры и страховые компании Гватемалы занимаются процедурами, необходимыми для регистрации смерти граждан России и отправки их тел на родину. Российские дипломаты оказывают всем вовлечённым в ситуацию лицам необходимую поддержку, в том числе организационную, юридическую и психологическую.

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