Анапа, Краснодарский край, , 22:17 — REGNUM Сухая трава и камыш на площади 1,6 тыс. кв. м горят в ст. Анапская Краснодарского края вечером 10 марта, сообщили в МЧС России.

Возгорание произошло на пересечении улиц Солнечная и Набережная, огонь охватил около 1,6 тыс. кв. м. В тушении задействованы 31 человек и пять единиц техники. Угрозы населенному пункту нет.

Как уточнили в пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, с начала 2020 года в регионе уже произошло 151 возгорание сухой растительности и камыша.

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