Иваново, , 21:30 — REGNUM 13-летнего школьника, находившегося в розыске с 23 февраля, нашли погибшим в Иваново, об этом сообщается на странице Вконтакте регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» 10 марта.

«Найден, погиб. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.

Известно, что школьник ушёл из дома и пропал 23 февраля, тогда же был объявлен его розыск, к которому привлекли и волонтёров. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об убийстве.