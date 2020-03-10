Курган, , 20:26 — REGNUM В Кургане по факту гибели пенсионера при пожаре проводится доследственная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Пожар произошёл 10 марта в 04:18 по местному времени (02:18 мск) в жилом доме по улице Правды. После тушения было обнаружено тело хозяина дома 1962 года рождения без признаков насильственной смерти.

На месте происшествия работали испытательная пожарная лаборатория и следственно-оперативная группа. Причина пожара устанавливается.