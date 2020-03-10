Рязань, , 20:22 — REGNUM Обнаруженные в лесном массиве возле деревни Лопухи Рязанского района останки принадлежат пропавшей более двух лет назад Екатерине Левченко, которая, возможно, была знакома с рядом фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это подтвердил источник в следственном управлении СКР по Пензенской области.

По его словам, по предварительным данным, принадлежность останков установлена после проведённой генетической экспертизы. Как сообщает Интерфакс, идентификация проводилась по анализу ДНК, который ранее сдавали родители Левченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о розыске убийц одного из фигурантов по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), останки которого были найдены в 2017 году возле деревни Лопухи Рязанской области. Убитым оказался житель Пензы Артём Дорофеев 1995 года рождения. Левченко пропала с ним в один день, останки же были обнаружены в начале марта текущего года. Позднее родители Левченко обратились с заявлением в прокуратуру Рязанской области, в котором просили проверить осужденных по делу «Сети» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на причастность к исчезновению дочери.

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