Москва, , 20:27 — REGNUM Информацию о гибели двух котов и обморожении третьего во время перелёта авиарейсом из Нью-Йорка в Москву опровергла компания «Аэрофлот». Об этом 10 марта сообщила журналистам пресс-служба авиакомпании.

Информация о гибели двух животных и обморожении ещё одного появилась в СМИ в конце января. Расследованием инцидента занимались несколько структур, независимо друг от друга. Кроме того, авиакомпанией был направлен ряд запросов в компетентные органы за рубежом.

Расследование обстоятельств произошедшего занимались органы внутренних дел, компания «Шереметьево Хендлинг», в зоне ответственности которой находится происшествие, и ряд зарубежных экспертов.

В результате проведённого расследования было установлено, что информация о якобы гибели двух животных и обморожении третьего, которая была предоставлена ряду СМИ пассажиром, который является хозяином кошек, подтверждена не была. Компания «Аэрофлот» выразила готовность представлять свои интересы в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале служебного расследования администрацией московского аэропорта «Шереметьево» в связи с гибелью кошек и обморожением третьей из-за неправильной обработки багажа.

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