Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на охранника больницы, задержан сотрудниками Росгвардии в Санкт-Петербурге. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск (УВО) Национальной гвардии РФ по городу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл в больнице, расположенной на проспекте Солидарности. Информацию о срабатывании тревожной кнопки сигнализации в здании больницы получил наряд вневедомственной охраны во время патрулирования по маршруту.

Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину, который, по предварительным данным, совершил вооружённое нападение на гражданина, работавшего в медицинском учреждении охранником.

Пострадавший был госпитализирован с ножевыми ранениями, задержанному тоже понадобилась медицинская помощь. На место происшествия выезжала оперативно-следственная группа, ведётся расследование обстоятельств инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Санкт-Петербурге мужчины, который после ссоры с бывшей женой сбил её автомобилем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге мужчина после ссоры с бывшей женой сбил ее автомобилем