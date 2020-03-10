Джакарта, , 19:37 — REGNUM У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сегодня, 10 марта, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 14:06 по времени UTC (17:06 по московскому времени) к западу от индонезийского острова Суматра.

Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах к западу от населенного пункта Курипан. Очаг подземных толчков залегал на глубине 24,3 км.

На данный момент никакой информации о жертвах и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.