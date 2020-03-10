Краснодар, , 19:34 — REGNUM Около 70 тысяч жителей Краснодара остались без горячей воды и отопления днём 10 марта, сообщили в пресс-службе администрации города.

Утечка в районе пересечения ул. Восточной и ул. Средней была обнаружена днём. Для ликвидации аварии было принято решение отключить от подачи горячей воды и тепла 206 многоквартирных домов, в которых проживают около 70 тыс. человек, а также 17 школ и десять детсадов.

На месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы. В мэрии добавили, что на учебный процесс отключение воды и тепла не повлияет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, утром 5 марта в микрорайоне Комсомольский Краснодара авария оставила без горячей воды и тепла около 70 тыс. человек. На ликвидацию аварии потребовалось около суток.