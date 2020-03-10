Нарьян-Мар, , 19:16 — REGNUM Судебное заседание над Денисом Поздеевым, обвиняемом в убийстве ребенка в детском саду, состоится 24 марта и пройдет в закрытом режиме в Архангельске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружного суда.

«Судья суда Ненецкого автономного округа, изучив материалы уголовного дела, пришел к выводу о возможности рассмотрения уголовного дела в судебном заседании, назначив дело к слушанию с 24 по 26 марта 2020 года», — говорится в сообщении суда.

В настоящее время Поздеев находится на лечении в психиатрической больнице по постановлению суда, однако участие в судебном заседании примет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Поздеев проник в детский сад «Сказка» и нанес смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику. При задержании он заявил, что слышал голоса, приказывавшие ему совершить убийство.