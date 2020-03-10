Посёлок городского типа Некрасовское, Ярославская область, , 19:15 — REGNUM На границах Ярославской и Костромской областей идет подтопление низинных территорий. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главное управление МЧС по Ярославской области. Первые сообщения о проблемах поступили от администрации Некрасовского района Ярославской области 5 марта, повышение уровня воды грозит дорогам местного значения и сельскохозяйственным угодьям.

Работа насосных агрегатов Yarregion.ru

«В связи с увеличением уровня воды Костромской низины создалась неблагоприятная ситуация, связанная с возможным подтоплением пониженных участков местности, участков дорог местного значения, земель сельскохозяйственного назначения сельского поселения Красный Профинтерн. 5 марта было опубликовано экстренное предупреждение о сложившейся гидрологической обстановке на территории Костромских низин», — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области.

Для недопущения подтоплений было принято решение о запуске насосных агрегатов, принадлежащих ФБГУ «Ярославльмелиоводхоз» — подведомственной организации Минсельхоза России.

«6 марта было принято положительное решение о запуске насосного агрегата, находящегося в районе реки Рыбинка, 10 марта — в районе реки Келноть. В настоящий момент оба агрегата работают в штатном режиме, осуществляется круглосуточный контроль за гидрологической ситуацией. Уровень воды не превышает неблагоприятных отметок», — отметили в МЧС.

Кроме того, 9 марта паводковые явления были зафиксированы в Переславском районе. Поднялся уровень воды в реке Кубрь, из-за чего была затоплена автомобильная дорога между селом Новое и деревнями Леонтьево и Ченцы Ярославской области.

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