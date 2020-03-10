Томск, , 18:40 — REGNUM В Томске полиция задержала мужчину, разбивавшего молотком технику в магазине на улице Красноармейской.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, утром 10 марта в дежурную часть поступила информация о том, что в магазине ДНС мужчина молотком повредил бытовую технику. Сотрудники полиции выехали на место для проверки информации.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, передаёт РИА «Томск». Проводится проверка.

Напомним, 10 марта в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в торговом зале магазина бытовой техники разбивает стоящие на витринах телевизоры.

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