Томск, 10 марта 2020, 18:40 — REGNUM В Томске полиция задержала мужчину, разбивавшего молотком технику в магазине на улице Красноармейской.
Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, утром 10 марта в дежурную часть поступила информация о том, что в магазине ДНС мужчина молотком повредил бытовую технику. Сотрудники полиции выехали на место для проверки информации.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции, передаёт РИА «Томск». Проводится проверка.
Напомним, 10 марта в соцсетях появилось видео, на котором мужчина в торговом зале магазина бытовой техники разбивает стоящие на витринах телевизоры.
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