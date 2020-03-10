Весьегонск, Тверская область, , 18:22 — REGNUM Жительница Тверской области задержана по подозрению в причастности к гибели собственной дочери 2013 года рождения. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в пресс-службе СУ СКР по Тверской области.

Трагедия произошла 8 марта. Вечером этого дня в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о пропаже в селе Чамерово Весьегонского района девочки 2013 года рождения. Ребёнок, как изначально сообщалось, ушёл гулять и не вернулся. 9 марта тело девочки нашли в реке Сыроверка.

Следователи установили, что днём 8 марта девочка находилась на берегу реки вместе со своей матерью. По версии следствия, ребёнок, не умеющий плавать, оказался в воде, захлебнулся и утонул. Мать девочки видела, как дочь тонула, но не попыталась её спасти, а просто вернулась домой.

В настоящее время женщина задержана. Она отрицает причастность к убийству, настаивая, что дочь погибла в результате несчастного случая. Она также подтвердила свои показания на месте гибели дочери.

Следователи допросили родителей девочки, соседей, получили образцы для экспертизы. Как сообщается, по данным судебно-медицинского исследования, причиной смерти девочки стало утопление. Также возбуждено дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.