Астрахань, , 18:03 — REGNUM В Астраханской области прошли обыски в рамках расследования уголовного дела по факту приобретения группой лиц по предварительному сговору особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области

В селе Мумра Икрянинского района в частном доме местного жителя нашли 24 банки с балыком из рыб осетровых видов, около трех килограмм замороженных частей рыбы, пустые жестяные банки для фасовки черной икры, а также блокнот с записями о продажах нелегальной продукции. Документов на эту продукцию у местного жителя не было. По предварительным подсчётам, ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 170 тысяч рублей.

В селе Житное Икрянинского района нашли более сотни крючьев, используемых для изготовления запрещенных орудий лова. Всю обнаруженную продукцию и предметы изъяли. Экспертиза показала, что рыба, из которой были изготовлены найденные продукты, была добыта браконьерами. Материалы обысков выделили в отдельное производство.