Горно-Алтайск, , 17:53 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин распорядился ввести режим повышенной готовности в Горно-Алтайске и Майминском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 10 марта в селе Майма был повреждён газопровод высокого давления.

Инцидент произошёл в ходе буровых работ частной организацией. Начаты восстановительные работы, на период которой подача газа потребителям прекращена.

«Все газовые котельные Горно-Алтайска и Майминского района переведены на резервный вид топлива, организована его своевременная доставка, до окончания работ в указанных муниципалитетах временно приостановлена подача горячего водоснабжения», — отметили в правительстве.

Глава также поручил оперативным службам контролировать темперутару в школах, детсадах и больницах. По его словам, во всех социально значимых объектах необходимо обеспечить необходимый температурный режим. Жителям газифицированных домов рекомендовали подготовить другие виды топлива. По оценкам специалистов, работы планируется завершить в течение суток.