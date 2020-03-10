Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Октябрьской набережной столкнулись сразу шесть автомобилей. .ОБ этом сегодня, 10 марта, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле дома №38 на Октябрьской набережной примерно в 14:10 по московскому времени.

Столкнулись шесть автомобилей, двигавшихся в попутном направлении. В результате ДТП пострадал водитель одного из транспортных средств. Он получил травмы средней степени тяжести.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.