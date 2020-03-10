Александров, Владимирская область, , 17:43 — REGNUM В городе Александрове Владимирской области 7 марта 11-летний мальчик провалился под лёд реки Серая в районе улице Песчаной. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Мальчик гулял один — сначала по набережной, а затем он решил спуститься на лёд, который не выдержал его веса. Очевидцы сообщили в МЧС.

До приезда спасателей местный житель Егор Баймурзин бросился в реку и достал мальчика из воды. Ребёнка передали медикам и спасателям. Администрация Александрова собирается ходатайствовать о награждении Баймурзина ведомственной наградой МЧС России.