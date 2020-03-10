Киев, 10 марта 2020, 17:40 — REGNUM Служба безопасности Украины пресекла попытку вывоза в РФ запчастей к военным радиостанциям, сообщила 10 марта пресс-служба ведомства.
Детали были найдены и изъяты на пункте пропуска Сеньковка в Черниговской области. Происхождение запчастей не уточняется.
Правоохранительные органы Украины завели уголовное дело по статье «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, которые подлежат государственному экспортному контролю».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье пограничники задержали партию контрабандных сигарет, которые вёз гражданин Гвинеи-Бисау.
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