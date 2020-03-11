Стокгольм, , 08:22 — REGNUM В Швеции одна из больниц, расположенная в городе Сёдертелье недалеко от Стокгольма, и университетская больница Сальгренскав Гётеборге обратились с заявлениями в полицию и усилили меры безопасности в связи с пропажей антисептиков для рук и медицинских масок. Об этом 10 марта сообщило шведское издание Aftonbladet.

«Мы четко доводим до сведения наших сотрудников, что им нельзя уносить какие-либо вещи со своего рабочего места», — заявил исполняющий обязанности главврача больницы в Сёдертелье Бенгт Седерлунд.О краже примерно ста флаконов спиртовых растворов для рук и медицинских масок стало известно на прошлой неделе.

«Антисептики и маски пропали из раздевалок и мест общественного пользования, куда имеет доступ широкий круг людей. У нас нет никаких данных о том, что кто-то забрал большой запас этих средств медицинской защиты с целью дальнейшей продажи», — добавил Седерлунд.

О краже было заявлено в полицию, а сама больница усилила меры безопасности. Так, теперь маски и антисептики будут храниться под замком в специальных сейфах, к которым будет иметь доступ ограниченное число работников.

С похожими проблемами столкнулась и университетская больница в Гетеборге. По словам пресс-секретаря больницы, ЛизыРэнг, размеры краж, с которыми столкнулось медицинское учреждение, не такие высокие, как в больнице в Сёдертелье, однако в целях предотвращения повторения подобных ситуации в медицинском учреждении были измены правила пользования масками и антисептиками для рук.

«Наш отдел безопасности работает над случаем кражи масок из одного отделения больницы, по этому поводу было сделано обращение в полицию», — добавила Лиза Рэнг.