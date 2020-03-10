Курган, , 17:22 — REGNUM В Зауралье арестован подросток, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

Следствием установлено, что днём 5 марта подросток из Кургана в лесном массиве на территории Белозерского района получил крупную партию наркотиков для расфасовки.

Несовершеннолетний был задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области. Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере»). По ходатайству следствия молодой человек 2002 года рождения заключён под стражу.