Тюмень, , 17:02 — REGNUM В Тюмени проводится доследственная проверка по факту смерти полицейского. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.

Тело оперуполномоченного полиции № 8 УМВД России по городу Тюмени с огнестрельным ранением обнаружено 10 марта на рабочем месте.

Следователи СУ СКР по Тюменской области проводят осмотр места происшествия, а также устанавливают обстоятельства трагедии.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

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