Москва, , 16:51 — REGNUM Суд отправил на принудительное лечение жителя Москвы, захватившего в заложники проживающую с ним в одной квартире семью, сообщает РАПСИ.

«По заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении», — говорится в тексте.

По версии медиков, из-за хронических расстройств в момент совершения преступления мужчина не мог осознавать фактическую опасность своих действий.

Напомним, что в мае 2018 года мужчина, находясь в своей квартире и полагая, что он может лишиться права собственности на помещение, взял в заложники проживавшую с ним в одной квартире семью. Тем самым он пытался привлечь внимание общественности к своему положению. В результате инцидента один из заложников погиб, ещё двое были освобождены.