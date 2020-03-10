Сыктывкар, , 16:51 — REGNUM Верховный суд Коми отклонил апелляционную жалобу бывшего главы УМВД по республике Коми Виктора Половникова, который оспаривал продление ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Половников был арестован на месяц 17 января по обвинению во взяточничестве. В середине февраля арест главе республиканской полиции был продлен до 17 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, летом 2016 года совладелец компании ООО «Деловой альянс» Сергей Ситников, находящийся на тот момент под стражей в связи с обвинением в мошенничестве, присвоении и отмывании преступных доходов, сообщил своему адвокату Маргарите Мартиросян, что готов передать взятку сотрудникам правоохранительных органов в размере 25 млн руб. Вознаграждение планировалось за то, чтобы ему изменили меру пресечения на более мягкую, а из обвинения исключили квалифицирующий признак — совершение преступлений организованной группой.