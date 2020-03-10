Мотыгинский район, Красноярский край, , 16:47 — REGNUM На севере Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов в селе Рыбное Мотыгинского района.

Режим ЧС введён с 8 марта. По данным ГУ МЧС по краю, вопросами ликвидации последствий занимается Росприроднадзор.

Как передаёт портал Дела.ru, в Рыбном в результате аварии на топливохранилище вытекло топливо, часть которого попала в Ангару. Оценивается нанесённый природе ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, омич едва не устроил экологическую катастрофу, обокрав танкер.