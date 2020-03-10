Санкт-Петербург, , 16:46 — REGNUM Крупное ДТП с участием нескольких автомобилей стало причиной большой пробки, образовавшейся днем 10 марта на Октябрьской набережной в Невском районе на востоке Санкт-Петербурга.

По предварительной информации, которой обладает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 14:10 мск у дома 38 по Октябрьской набережной произошло столкновение шести автомобилей, двигавшихся в попутном направлении.

«Водитель одного из транспортных средств получил травмы средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — отметили в пресс-службе дорожной полиции Петербурга.

Ранее очевидцы в группе одной из социальных сетей сообщали, что к месту происшествия приезжали скорая помощь и машина МЧС. «Пробка очень серьёзная», — сообщал очевидец.

К настоящему времени, согласно сервису Яндекс. Карты, длина затора составляет менее 700 метров, движение восстанавливается в штатном режиме.