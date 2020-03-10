Орел, , 16:33 — REGNUM Маленький ребёнок получил удар током от уличного столба с оголёнными проводами в Орле, сообщили ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе Следственного комитета России. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

По предварительным данным, 9 марта в Северном районе Орла ребёнок на прогулке получил удар током от металлического столба — на нём располагалась открытая ниша с оголенными проводами. Ребёнок был госпитализирован, ему оказана помощь.

«Следствие намерено дать объективную уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы надлежащего содержания объектов улично-дорожной сети. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в следственном ведомстве.