Москва, , 16:26 — REGNUM Замоскворецкий суд Москвы 11 марта огласит приговор бывшему заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову, обвиняемому в растрате 155 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Ввиду большого объёма материалов дела, оглашение приговора продолжится в среду», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура попросила суд назначить обвиняемому 12 лет колонии.

По данным следствия, в 2015 году Коршунов и генеральный директор ООО Торгово-промышленная компания «ДАЦЕ Групп» Смбат Арутюнян вступили в преступный сговор. Злоумышленники планировали похитить денежные средства, выделяемые в 2016 году на закупку обуви для нужд ФСИН России.

Данное уголовное дело является не первым в отношении Коршунова. Ранее Гагаринский суд Москвы уже приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 900 тысяч рублей за мошенничество с госконтрактами на изготовление обуви.