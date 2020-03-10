Екатеринбург, , 16:11 — REGNUM В Екатеринбурге в городской больнице № 20 скончалась пациентка. По данному факту проводится проверка.

Как сообщает издание «Новый день», служебное расследование инициировано муниципальным управлением здравоохранения.

Напомним, что ранее муж скончавшейся женщины сообщил в одном из Телеграм-каналов, что его супруга умерла прямо в больничном коридоре. Из-за сильных болей она громко кричала, и её якобы вывезли из палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный инцидент в Екатеринбурге произошёл в конце февраля. Тогда на приёме в женской консультации больницы № 23 скончалась беременная женщина. По данному факту проводится доследственная проверка.

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