Семикаракорск, Ростовская область, , 16:05 — REGNUM В Ростовской области двоих подростков подозревают в разбойном нападении на почтальона. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 10 марта.

Как полагают следователи, ЧП произошло 6 марта в Семикаракорске. Двое подростков несколько раз ударили палкой по голове почтальона, разносившую пенсии. Однако женщина смогла оказать сопротивление. Преступники скрылись ни с чем.

Выяснилось, что подозреваемые подростки 15 и 16 лет ранее привлекались к уголовной ответственности за кражу и в настоящее время состоят на учёте в отделении по делам несовершеннолетних. Подозреваемые в разбое злоумышленники (ч. 2 ст. 162 УК РФ) арестованы.