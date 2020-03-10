Черкесск, , 16:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии произошел крупный пожар в Малокарачаевском районе. Сгорели кафе и еще ряд строений на турбазе «Медовые водопады», сообщили в управлении МЧС по региону.

Пожар произошел 8 марта около 20:00. К моменту приезда пожарных территория, на которой бушевал огонь, составила около 250 кв. м. Пожар был потушен в течение двух часов. Никто из посетителей турбазы и кафе не пострадал.

Предварительной причиной пожара очевидцы называют ветер, который разнес искры от мангала.

Любители отдыха на Медовых водопадах, узнав о пожаре, обеспокоились судьбой мини-зоопарка на территории туркомплекса. В пресс-службе Карачаево-Черкесского МЧС, сообщили, что огонь не затронул вольеры с животными, пишет «Блокнот».