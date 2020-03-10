Сызрань, Самарская область, , 16:14 — REGNUM Молодой человек провалился под лед, спасая собаку в Сызране. Об этом 10 марта сообщает «Маленькая Сызрань».

По информации журналистов, инцидент произошел 9 марта на реке Сызранке. Тогда под лед провалились две собаки. Одна собака смогла самостоятельно выбраться из реки. Вторую спас молодой человек, который заметил тонущее животное.

Спасая собаку, 28-летний мужчина сам провалился под лед. Несмотря на это, он выбрался на берег с животным.

Отмечается, что местные жители принесли одеяло, чтобы согреть молодого человека, который приехал из Самары в Сызрань в гости на выходные.

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