Когалым, Югра, , 15:43 — REGNUM В Сургутском районе Югры завершено расследование убийства водителя грузовика, совершенного с особой жестокостью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

В материалах дела говорится, что 44-летний вахтовик из Бердюжского района Тюменской области вечером 25 марта 2019 года с целью хищения дизельного топлива в 40 км от города Когалыма остановил грузовик MAN с полуприцепом-цистерной.

Водитель обвиняемому был знаком. Сперва знакомому было предложено похитить и реализовать дизельное топливо, которое он вёз. На отрицательный ответ обвиняемый, по данным следствия, несколько раз ударил водителя стеклянной кружкой по голове, застегнул на его запястьях наручники и перекрыл дыхательные пути полимерным пакетом. Затем нападавший сел за руль грузовика с цистерной, однако застрял в снегу.

Обвиняемый осознал невозможность вытащить грузовик из снежного плена, облил водителя и кабину грузовика бензином и поджёг. Сгорело всё, в том числе связанный водитель.

Вахтовик из Тюменской области обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества и угоне. Дело по существу будет рассматриваться в суде.