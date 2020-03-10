Москва, , 15:43 — REGNUM Многое в России сделано «на живую нитку», заявил президент России Владимир Путин 10 марта на выступлении в Государственной думе.

«Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много еще пока сделано, как в народе говорят, «на живую нитку», — сказал глава государства. Путин отметил, что в стране остается много уязвимых вопросов.

Речь идет о внутриполитической стабильности, межнациональном и межрелигиозном согласии, а также экономическом и социальном развитии.

Напомним, 10 марта президент России Владимир Путин выступает перед депутатами Государственной думы, где рассматривается вопрос о внесении поправок в Конституцию.