Иркутск, , 15:36 — REGNUM Инцидент с погромом в иркутской аптеке, учинённый взбешённой покупательницей, прокомментировал ИА REGNUM алтайский доктор с многолетней практикой Игорь Червяков:

«Провизоры и фармацевты всегда находятся на переднем крае битвы за наше здоровье. Именно им чаще всего приходится иметь дело с неадекватным поведением больных, отражать ругань и оскорбления покупателей. Женщина устроившая погром в аптеке, безусловно не совсем трезво оценила обстановку и закатила скандал на «пустом месте». Теперь, в случае признания вменяемой, ей грозит административное или уголовное преследование за нанесение телесных повреждений.

Скорее всего скандалистка занимается самолечением и ожидает получить эффект от препарата, который не обладает полезными свойствами. Если бы она ведала или лечащий врач подсказал, что аллохол ничего не лечит и не относится к лекарственным средствам, эффективность которых доказана, очевидно больная пришла бы в аптеку за другим препаратом.

И хотя аллохол зарегистрирован в реестре лекарственных средств и относится желчегонным средствам растительного происхождения, он кроме России нигде больше не применяется. Сертификат соответствия в аптеке имеется, а отсутствие ожидаемого эффекта у пациента может иметь массу других причин, совершенно не связанных с аллохолом. К сожалению, бывает и такое: идешь в аптеку за лекарством, а возвращаешься со статьей Кодекса…».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в интернете появилось видео о том, как взбешённая покупательница говорит ругательства, громит аптеку «Эвалара» и унижает фармацевта. Как оказалось, женщине не понравился купленный ранее препарат «Аллохол». Эвалар — известный алтайский производитель БАДов.

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